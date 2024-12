Scintille in Senato tra Renzi e La Russa

"Quello che voglio dire, anche alla rumorosa componente della maggioranza della quale il Presidente del Senato evidentemente non si avvede, è che questa legge è una legge". "Senatore Renzi non c'è nessun rumore particolare. Capisco che lei vuole un silenzio assoluto, ma siamo nella regola. La prego di non darmi lezioni, prosegua. Prosegua senza dare a tutti lezioni". "Lei non mi può interrompere in diretta televisiva. Lei deve abituarsi, camerata La Russa, a rispettare I'opposizione in quest'aula".