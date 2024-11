Sciopero, Salvini: manovra piace a lavoratori

Non ho tempo di stare a litigare, a polemizzare. Mi spiace se qualcuno lo fa. Io guardo oltre, non sono permaloso. Mi spiace che non si sia potuto ridurre una tassa, quella del canone RAI, cosa che penso possa essere utile a tante famiglie. Però stiamo lavorando ad una legge di bilancio che non piace a Landini ma piacerà ad almeno 15 milioni di lavoratrici e lavoratori che dal primo gennaio avranno una busta paga più alta fino a 100 euro al mese. Tutti i lavoratori dipendenti fino a 40mila euro di reddito. Quindi, lascio agli altri le polemiche e mi tengo il lavoro.