Unifil, Tajani: abbiamo riscritto a ministro Esteri Israele

"Ho scritto, di nuovo oggi, al ministro degli Esteri per dire che è inaccettabile quello che sta accadendo aspettiamo che facciano l'inchiesta e mi auguro che visto che ci sono prova inequivocabili, che sono stati i soldati israeliani a sparare contro le basi UNIFIL stamattina c'è stato un altro incidente anche questo inaccettabile in una base dove c'erano anche una settantina di militari italiani. Non sono militanti di Hezbollah nostri soldati sono quelli che hanno sempre garantito con grande rispetto delle regole lavorando per la pace una situazione che permettesse anche alla popolazione civile israeliana di essere qualche modo tutelata".