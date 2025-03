Campi Flegrei, Ciciliano: "Scuole chiuse per verifiche"

Questa notte all'01:25 c'è stato un nuovo sciame sismico che si è culminato con questa scossa 4.4 con ipocentro a 2 chilometri e mezzo di profondità. Significa che è una scossa che è stata particolarmente percepita dalla popolazione. E che questa volta viviamo le aree maggiormente interessate dall'area, per quanto riguarda, diciamo, la percezione della scossa, è stata verso la direzione di Napoli, quindi verso la direzione dei quartieri di Agnano, Fuorigrotta, Bagnoli e Posillipo. Però la scossa si è sentita molto lontano anche a Caserta e verso il Vesuvio. È ovviamente una delle scosse che si verificano, come si è già verificata quella del maggio dello scorso anno in quell'area. Il sistema di protezione civile si è messo immediatamente in moto. Io alle 02:30 di questa notte ho convocato un'unità di crisi. Si è fatta un'azione sinergica con, ovviamente, la Protezione Civile della Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con i tre comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli. L'area di intervento è ovviamente, come dicevo prima, stata spostata più verso i quartieri di Agnano, di Bagnoli e di Pozzuoli. Le scuole, infatti, nel Comune di Pozzuoli e in questi quartieri sono rimaste chiuse perché i tecnici potessero ovviamente fare in sicurezza le verifiche sugli istituti scolastici. .