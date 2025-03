Il 13 marzo un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei all’1:25, svegliando i residenti nel panico. L’epicentro era vicino a Pozzuoli, ma i danni maggiori si sono registrati a Bagnoli, con calcinacci caduti e una donna ferita. Tensioni alla ex base Nato, dove cittadini esasperati hanno forzato i cancelli per rifugiarsi. Sei scosse di assestamento sono seguite. Le scuole resteranno chiuse per verifiche, mentre i vigili del fuoco controllano gli edifici.