I titoli di Sky TG24 del 13 marzo 2025, edizione ore 8

forte sisma di magnitudo quattro punto quattro nella dei Campi Flegrei. Altre 6 scosse avvertite dalla popolazione. Donna estratta viva dopo il crollo di un solaio. Paura e gente in strada, il Capo della Protezione Civile a SKY Tg24: "Scuole chiuse per verifiche". Squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro a Bagnoli. Danni al campanile della Chiesa di Sant'Anna. Trump avvisa Mosca: "Tregua con Kiev o sanzioni". Il Cremlino fa sapere: "Non vogliamo correre". E Putin visita le truppe nel Kursk. I comandanti ucraini confermano la ritirata dalla Regione. Via libera dall'Eurocamera al piano di riarmo. L'Italia si spacca, Maggioranza a favore tranne la Lega. L'Opposizione con il PD divisa tra favorevoli e astenuti. Europa e Canada rispondono agli USA contro dazi per 26 miliardi. Il Presidente americano valuta di colpire anche le auto europee e dichiara: "Vinceremo la battaglia commerciale". Papa Francesco ricoverato al Gemelli, la radiografia al torace conferma i miglioramenti, ma continuano le terapie. Oggi 12 anni dall'inizio del suo pontificato. Prosegue la nuova indagine sull'uccisione di Chiara Poggi a Garlasco. Oggi Andrea Sempio, l'amico del fratello della vittima indagato per l'omicidio, sarà sottoposto all'esame del DNA. Dal 28 febbraio nei panni di Carmine, è uno dei personaggi chiave de L'arte della Gioia. Guido Caprino protagonista della puntata di Stories in onda stasera alle 21:00 su SKY Tg24.