Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Re Abdullah II di Giordania, sottolineando l’importanza della visita in un momento di grandi difficoltà internazionali. Mattarella ha elogiato il ruolo della Giordania come Paese mediatore, ribadendo il sostegno italiano alla sua azione diplomatica. "È per noi fondamentale mantenere uno stretto coordinamento con la Giordania", ha detto il Capo dello Stato .