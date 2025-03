Sisma Campi Flegrei, parla il capo della Protezione civile

L'area di accoglienza, diciamo di attesa, della popolazione era in quella zona, ma al di qua dei cancelli, dove c'è un'area, poi non so se avete avuto modo di far vedere con le immagini l'area, era al di qua dei cancelli, non all'interno della base. Anche perché la base non è sicura ed è uno dei motivi per cui poi è stata lasciata dal contingente americano. Sono strutture che non sono sicure, mentre invece le aree, cioè l'area all'aperto molto, molto vasta, e ovviamente è stata individuata dal Comune di Napoli come area di attesa della popolazione. E infatti anche in quella zona, in breve tempo, è stata dispiegata ovviamente l'area di attesa con i volontari di protezione civile e con le forze di polizia per dare supporto alla popolazione.