Terremoto Napoli, sindaco Pozzuoli: popolazione sta reagendo

Stiamo mettendo in campo tutte quelle che sono le nostre attività. E nelle prossime ore continueremo a farlo e dare l'assistenza alla popolazione. La cosa che reputo fondamentale è che c'è stato un atteggiamento diverso della popolazione, in termini positivi, rispetto a quello che è stata la scossa del 20 maggio con la stessa magnitudo. Questo significa che la consapevolezza delle informazioni, la presenza delle istituzioni e soprattutto le attività che stiamo mettendo in campo aiutano molto la popolazione a capire che il fenomeno è monitorato, ci sono le istituzioni presenti, si sta facendo tutto quello che si può fare in termini di assistenza alla popolazione. Però rimane sempre comunque il fatto che durante una scossa 4.4 l'ansia e la preoccupazione naturalmente c'è.