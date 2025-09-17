Azienda Pata, patatine e snack salati da oltre quarant'anni

In un momento in cui molte imprese italiane affrontano l'incertezza dei mercati e la pressione dei dazi, c'è chi decide di rafforzare la propria presenza locale. "Compro, pelo, friggo, vendo, incasso". È questo il mantra con cui il fondatore di Pata Snack porta avanti da oltre 40 anni un'azienda che ha trasformato la vocazione agricola della provincia mantovana in una realtà industriale del gusto. All'interno di un settore dominato da colossi internazionali, questa azienda continua il proprio cammino in autonomia. Da Medole a Castiglione delle Stiviere, Pata è diventata un punto di riferimento negli snack salati. Fondata nel 1981, oggi produce milioni di confezioni di patatine ogni anno, distribuite in tutta Italia e sempre più anche all'estero. Ma dietro il marchio dal tono pop si cela una realtà industriale articolata. Con oltre 500 dipendenti e un fatturato che supera i 190 milioni di euro, Pata ha costruito il suo business su una filiera controllata, tecnologie avanzate e un'identità fortemente legata alla regione. "Sono tre i fattori importanti. Ma la base di tutto è poter scegliere le materie prime, quelle buone. Poi ci vuole la tecnologia, perché per trasformarla ci vuole, queste materie prime, la tecnologia. E poi ci vuole tanta professionalità da parte degli operai e dei dipendenti che ci lavorano". Una strategia che le ha permesso di competere con i grandi gruppi globali, mantenendo però un'immagine familiare e riconoscibile. Negli ultimi anni l'azienda ha ampliato la propria offerta: dalle classiche chips alle tortillas, dai popcorn alla frutta secca, fino ai salatini. Un catalogo che guarda ai nuovi gusti e alle nuove abitudini di consumo. fedele alle proprie radici innovando nel gusto e nel processo. Beatrice Subissi, fedele alle proprie radici, innovando nel gusto e nel processo. .