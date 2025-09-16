Futuro Ue, Draghi: inazione e lentezza minacciano sovranita'

"Non c'è nessun sentiero chiaro per arrivare agli investimenti di cui abbiamo bisogno. La mancanza di azione non solo minaccia la nostra attività commerciale, le nostre attività commerciali, ma la nostra stessa sopravvivenza". Non sembra esserci molto da festeggiare nel primo anniversario del rapporto stilato da Mario Draghi, il documento adottato da Bruxelles come bussola per il futuro dell'Unione. L'ex presidente della BCE sottolinea come il quadro per il vecchio continente sia peggiorato. Servirebbero investimenti per 1200 miliardi all'anno, dice Draghi, più degli 800 miliardi stimati 12 mesi fa e i cittadini, aggiunge, sono delusi dalla lentezza con cui si affrontano sfide cruciali. Fra queste il divario tecnologico con Stati Uniti e Cina, l'impegno comune nell'industria dai semiconduttori all'energia passando per la difesa e ancora la riduzione dell'inquinamento senza frenare la crescita economica, con l'ex premier italiano a sottolineare come la decarbonizzazione del settore auto si basa su presupposti non più validi. In una parola maggiore competitività. Missione non ancora compiuta, riconosce Ursula von der Leyen, che ha elencato quanto fatto nei primi nove mesi della sua seconda presidenza dell'esecutivo comunitario, ricordando che una delle priorità è rendere l'Europa uno dei leader nell'intelligenza artificiale. Draghi riconosce i progressi in questo campo, ma sottolinea come la distanza con Washington e Pechino sia molto vasta e che in questo, come in altri settori, siano necessarie azioni straordinarie. Bisogna abbandonare le ampie strategie, dice, e passare a risultati misurabili. .