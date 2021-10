Gentiloni: Pil Ue a livello pre-crisi entro fine anno

La risposta a questa crisi economica è stata molto forte e anche molto rapida. Adesso la ripresa è in pieno corso, si raggiungerà entro la fine dell'anno il livello di prodotto interno lordo che l'Unione Europea aveva prima della crisi pandemica. Detto questo, credo bisogna anche però aggiungere che noi non andiamo cercando soltanto un rimbalzo no, da una crisi molto molto molto pesante nel 2020, a una crescita nel 2021-2022 che ci riporta alla situazione precedente, perché il problema è per una crescita duratura, sostenibile".