Live in Courmayeur, Bonomi: manovra non è per crescita

Il tema non è il Governo, io l'ho sempre detto, il tema sono i partiti che di fronte a una legge di bilancio che doveva essere il primo mattone di una costruzione per la crescita del futuro, per la costruzione del futuro, in previsione anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si sono concentrati invece in una decisione di spartizione degli otto miliardi che francamente non ha nulla a che vedere con la crescita, nulla a che vedere con i giovani, sono interventi che noi non riusciamo a comprendere qual è la dinamica di questi interventi rispetto alla crescita del Paese.