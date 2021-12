Live in Courmayeur, Bonomi: ora sciopero sarebbe sbagliato

Ritengo personalmente che lo sciopero sia sbagliato in un momento come questo, dal punto di vista della crisi sanitaria, dal punto di vista della crisi economica. Il Paese ci chiede altro, Ci chiede di metterci a un tavolo, di ragionare, di trovare le soluzioni. Io credo, guardi, che vale veramente quello che diceva Goethe: l'importante non è andare d'accordo, ma andare tutti nella stessa direzione. Io ho dato la mia disponibilità, da tempo, al sindacato. Vedo una parte del sindacato responsabile, che ha voglia di dialogare. Auspico che tutto il sindacato, nella sua componente, abbia voglia di confrontarsi con noi, per trovare le soluzioni.