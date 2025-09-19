Manovra, taglio tasse a ceto medio con revisione sconti

00:01:27 min
|
1 ora fa

Tagliare le tasse per mettere più soldi in tasca al ceto medio si annuncia come il piattoforte della prossima manovra. Il percorso è ancora lungo, ma il governo sembra orientato a mantenere quanto promesso quasi due anni fa, ma finora rimasto lettera morta per mancanza di denari. Il nodo delle risorse non è ancora stato sciolto e così accanto alla riduzione dell'Irpef, si ragiona su una rivisitazione degli sconti fiscali, le detrazioni, che potrebbero avere l'effetto di penalizzare le famiglie più ricche e con meno figli per contenere la spesa. L'obiettivo è dare una sforbiciata a chi ha un reddito medio lordo compreso fra 28mila e 60mila € l'anno, abbassando a questi contribuenti il livello di prelievo dal 35 al 33%. Il beneficio riguarderebbe 13,6 milioni di italiani finora rimasti ai margini o esclusi dai passati aiuti fiscali, e che negli ultimi anni hanno perso potere d'acquisto perché in molti casi non hanno visto i loro salari crescere nella stessa misura dell'inflazione. Servirebbero 4-5 miliardi l'anno e si sono iniziate a formulare previsioni su quanto ciascuno ci guadagnerebbe. Visto che il meccanismo è progressivo, avrebbero maggiori vantaggi coloro che si trovano nella fascia più alta e che rappresentano una minoranza. Chi ha un reddito di 30 mila € l'anno ne risparmierebbe una quarantina in 12 mesi. 440 € per chi ha redditi di 50 mila fino a un massimo di oltre 1600 € per chi tocca i 60 mila. Anche chi supera questo livello avrebbe benefici, da qui forse l'idea di stringere la cinghia sugli sgravi mettendo un tetto agli sconti per chi guadagna di più. .

Sky TG24 Business, la puntata del 19 settembre live da GenovaSky TG24 Business, la puntata del 19 settembre live da Genova
economia
Sky TG24 Business, la puntata del 19 settembre live da Genova
00:25:45 min
| 1 ora fa
pubblicità
Sky Tg24 Numeri, la puntata del 18.09.2025Sky Tg24 Numeri, la puntata del 18.09.2025
economia
Sky Tg24 Numeri, la puntata del 18.09.2025
00:25:00 min
| 2 ore fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025
00:40:47 min
| 19 ore fa
Francia, quanto è grave il buco di bilancioFrancia, quanto è grave il buco di bilancio
economia
Francia, quanto è grave il buco di bilancio
00:02:27 min
| 19 ore fa
Manovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euroManovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euro
economia
Manovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euro
00:00:28 min
| 19 ore fa
ERROR! Sky Tg24 Business, la puntata del 18 settembreERROR! Sky Tg24 Business, la puntata del 18 settembre
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 18 settembre
00:21:53 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 18 settembre live da GenovaSky Tg24 Business, la puntata del 18 settembre live da Genova
economia
Sky Tg24 Business, puntata del 18 settembre live da Genova
00:21:58 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Numeri, la guerra in medioriente e l'attesa per la FedSky Tg24 Numeri, la guerra in medioriente e l'attesa per la Fed
economia
Sky Tg24 Numeri, guerra in Medioriente e attesa per la Fed
00:24:55 min
| 1 giorno fa
Economia Usa, Fed taglia tassi interesse 25 punti baseEconomia Usa, Fed taglia tassi interesse 25 punti base
economia
Economia Usa, Fed taglia tassi interesse 25 punti base
00:02:01 min
| 1 giorno fa
ERROR! Mattarella : tempi di sfida per made in ItalyERROR! Mattarella : tempi di sfida per made in Italy
economia
Mattarella: "Tempi di sfida per made in Italy"
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Pnrr, Foti: a novembre con ottava rata 80% dotazionePnrr, Foti: a novembre con ottava rata 80% dotazione
economia
Pnrr, Foti: a novembre con ottava rata 80% dotazione
00:00:52 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 17.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 17.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 17.09.2025
00:30:24 min
| 1 giorno fa
Sky TG24 Business, la puntata del 19 settembre live da GenovaSky TG24 Business, la puntata del 19 settembre live da Genova
economia
Sky TG24 Business, la puntata del 19 settembre live da Genova
00:25:45 min
| 1 ora fa
Sky Tg24 Numeri, la puntata del 18.09.2025Sky Tg24 Numeri, la puntata del 18.09.2025
economia
Sky Tg24 Numeri, la puntata del 18.09.2025
00:25:00 min
| 2 ore fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025
00:40:47 min
| 19 ore fa
Francia, quanto è grave il buco di bilancioFrancia, quanto è grave il buco di bilancio
economia
Francia, quanto è grave il buco di bilancio
00:02:27 min
| 19 ore fa
Manovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euroManovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euro
economia
Manovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euro
00:00:28 min
| 19 ore fa
ERROR! Sky Tg24 Business, la puntata del 18 settembreERROR! Sky Tg24 Business, la puntata del 18 settembre
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 18 settembre
00:21:53 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 18 settembre live da GenovaSky Tg24 Business, la puntata del 18 settembre live da Genova
economia
Sky Tg24 Business, puntata del 18 settembre live da Genova
00:21:58 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Numeri, la guerra in medioriente e l'attesa per la FedSky Tg24 Numeri, la guerra in medioriente e l'attesa per la Fed
economia
Sky Tg24 Numeri, guerra in Medioriente e attesa per la Fed
00:24:55 min
| 1 giorno fa
Economia Usa, Fed taglia tassi interesse 25 punti baseEconomia Usa, Fed taglia tassi interesse 25 punti base
economia
Economia Usa, Fed taglia tassi interesse 25 punti base
00:02:01 min
| 1 giorno fa
ERROR! Mattarella : tempi di sfida per made in ItalyERROR! Mattarella : tempi di sfida per made in Italy
economia
Mattarella: "Tempi di sfida per made in Italy"
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Pnrr, Foti: a novembre con ottava rata 80% dotazionePnrr, Foti: a novembre con ottava rata 80% dotazione
economia
Pnrr, Foti: a novembre con ottava rata 80% dotazione
00:00:52 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 17.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 17.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 17.09.2025
00:30:24 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità