In Cina, l’azienda Agibot sviluppa robot umanoidi capaci di svolgere mansioni quotidiane usando l’intelligenza artificiale. I robot imparano attività ripetitive o pericolose in ambienti simulati come negozi e case. Così le persone vengono “liberate” dai lavori noiosi o rischiosi. Il sogno per il futuro dell’azienda è una fabbrica automatizzata in cui i robot si assemblano da soli.