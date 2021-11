Cooke: terza dose per estendere efficacia vaccino

I vaccini autorizzati, restano efficaci e continuano a proteggere i cittadini dalla malattia grave e dal decesso. I vaccini, quindi, continueranno a fornire protezione. Ora, l'efficacia di questi vaccini, si riduce col passare del tempo ed è sempre più chiaro che ci sarà bisogno di estendere la protezione con il booster. La settimana scorsa, i nostri esperti, hanno convenuto di estendere l'uso del vaccino BioNTech-Pfizer, a bambini a partire da 5 anni di età. Questa è un'altra misura importante per aiutare a controllare la quarta ondata. I bambini, in questa fascia d'età, riceveranno un terzo della dose normale per gli adulti e come abbiamo fatto, coerentemente negli ultimi 22 mesi, abbiamo accelerato la valutazione e al tempo stesso, garantendo il livello più alto di controllo.