G7, Tajani: soddisfazione per vertice, ribadita importanza unità

"Si è ribadita l'importanza dell'unità del G7 e il documento finale invia un chiaro messaggio a favore della pace in Ucraina e in Medio Oriente, ribadisce l'importanza dell'unità territoriale dell'Ucraina, ribadisce l'importanza che ci sia una pace giusta, chiede la liberazione dei prigionieri politici e anche la restituzione dei bambini ucraini che sono in Russia. C'è grande preoccupazione è scritto nel documento per i bombardamenti russi contro la popolazione civile, ma si parla anche di una prospettiva positiva per il Medio Oriente". .