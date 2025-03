Migliaia di persone in tutta l’India hanno festeggiato con entusiasmo l’Holi, la tradizionale festa dei colori, venerdì 8 marzo, lanciandosi polveri colorate e danzando al ritmo di musica festante. In città come Mathura, famosa per le celebrazioni spettacolari, migliaia di devoti si sono riuniti per festeggiare amicizia, gioia e rinascita, sottolineando il messaggio simbolico di vittoria del bene sul male.