Libri, 100 anni fa nasceva Flannery O'Connor

Diceva che con gli occhi noi non vediamo niente se non andiamo a ripescare le radici che questi occhi hanno dentro il nostro cuore, nel nostro stomaco, anche. E diceva una cosa, secondo me geniale, che per essere dei bravi scrittori bisogna avere un granello di stupidità. E questo granello di stupidità è quello che ci permette di vedere ciò che gli altri non vedono. Che cosa, per esempio? Per esempio un trattore, un camioncino che se ne va in una strada sterrata e che solleva un grande polverone. Per tutti è semplicemente un grande polverone, per Flannery poteva essere una magnifica pagina. .