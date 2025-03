Venerdì 14 marzo moltissimi fedeli musulmani si sono riuniti per la seconda preghiera del Ramadan nella moschea Al-Aqsa, a Gerusalemme. Il luogo è il terzo più sacro per l’Islam dopo la Mecca e Medina. Sorge su una collina nota come “Monte del Tempio” per gli ebrei e “Spianata delle Moschee” per i musulmani. Al suo interno si trovano la moschea Al-Aqsa, risalente all’VIII secolo, e la Cupola della Roccia.