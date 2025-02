L'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani festeggia un secolo di attività

Una parola per ciascuno degli ultimi 100 anni. Parole che consentono di rileggere un secolo, attraverso la lingua, un decennio alla volta. È una delle iniziative avviate con un evento alla presenza del Presidente della Repubblica per celebrare il centenario dell'Istituto dell'enciclopedia italiana Treccani, fondata il 18 febbraio del 1925. Un elenco di cento termini che caratterizzano il secolo di attività, capaci di indicare un percorso coerente attraverso concetti ed eventi. Come un viaggio nel tempo, si passa da enciclopedia, scelto come primo termine, a fascismo, olocausto e resistenza, e poi Repubblica e Costituzione e, ancora, avanti con gli anni, Guerra Fredda, diritti umani e civili, terrorismo, internet e poi Euro e social, fino ad arrivare a Brexit, pandemia e intelligenza artificiale. Celebrazioni che sono certamente l'occasione per sottolineare quanto fatto, ma offrono anche l'opportunità di illustrare i nuovi modi in cui il sapere viene oggi diffuso e catalogato. I progetti in corso spaziano dalla carta al web perché Treccani oggi, dopo un secolo, è anche una moderna piattaforma digitale, un punto di riferimento multidisciplinare che accompagna la storia del nostro Paese e ne testimonia l'identità culturale. .