A breve ci sarà un'altra udienza preliminare e sottolineo che le cose certo non sono andate come alcuni raccontano, ma aspettiamo perché sino adesso abbiamo solo sentito l'accusa. È certo che in quell'occasione farò una riflessione, perché è giusto che io la faccia, per poter anche valutare delle mie dimissioni. Ma vi dico una cosa, lo farò da sola, lo farò solo con me stessa, non avrò nessun tipo di pressione. .