Infrastrutture, Giovannini: 10 mld disponibili a giorni

Noi dovremo attendere, come abbiamo detto, per l'erogazione dei fondi europei, la conclusione del processo di cui ho parlato all'inizio. Invece per gli oltre 10 miliardi del Fondo Complementare, la disponibilità dei fondi arriverà non appena il decreto sarà in Gazzetta Ufficiale cioè pochi giorni. Il che vuol dire che per quei 10 miliardi noi siamo in grado di partire subito, il che vuol dire che anche nel breve termine il Piano, e soprattutto la parte integrativa voluta dal Governo Nazionale, comincerà a tirare, come si dice in gergo, e a produrre effetti positivi.