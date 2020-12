La cig per gli autonomi: l'opinione della categoria

Non c'è il rischio di premiare tra virgolette chi dichiara poco, eludendo il fisco, quindi scende sotto una soglia, come quella degli 8145 euro che non è altissima. Sì, c'è questa possibilità, però d'altra parte, teniamo presente che questi soggetti sono effettivamente, c'è un calcolo abbastanza preciso di riferimento. Non credo, che dato che si prende in considerazione 3 anni di media, uno per volontà voglia rimanere al di sotto di quella soglia per accedere a un'opportunità in questo tipo. È da escludere a coloro che sono in pensione e a coloro che godono del reddito di cittadinanza, sono soggetti lavoratori autonomi che hanno subito una crisi economica di settore non soltanto derivata della pandemia, ma per altre circostanze che possono essere capitate dal mercato, quindi evidentemente si tratta di una modalità, una nuova opportunità per questi lavoratori che oggi sono in grave difficoltà.