La crescita economia nei paesi con più vaccini

Eh sì lo sappiamo i vaccini sono l'unico modo per uscire sia dalla pandemia che dalla crisi economica, ce lo ricordano anche gli economisti questo è ciò che ha detto BankItalia ieri in Parlamento in audizione per il Def, insomma se la campagna di vaccinazione andrà bene, se rispetterà gli obiettivi effettivamente sarà possibile una crescita del PIL superiore al 4% per per quest'anno. Vediamo allora se nei paesi che insomma sono più avanti con le vaccinazioni, quindi parliamo soprattutto di Israele del Regno Unito e anche degli Stati Uniti che hanno dei tassi di vaccinazione molto più alti del nostro, se effettivamente loro stanno già notando dei miglioramenti dei dati economici. Allora andiamo a vedere i dati PMI, questi sono i risultati di sondaggi fatti a manager d'azienda, in questo caso parliamo dei ristoranti, dei servizi, dei ristoranti, dei bar, dei negozi e bene, se questi dati sono superiori a livello di 50 vuol dire che c'è un miglioramento, rispetto al mese prima, se sotto invece vuol dire che c'è una decrescita. Vediamo il Regno Unito barra azzurra il primo dato positivo da settembre è quello di aprile, 56,3, negli Stati Uniti invece barre bianche vediamo un trend crescente, quindi diciamo ci sono dei segnali incoraggianti da questo punto di vista, questi sono davvero i dati più freschi, che ci dicono i trend più nuovi da questo punto di vista. Su Israele non abbiamo questi dati ma abbiamo i numeri sulle spese per con le carte di credito, quindi le spese che si fanno nei negozi e bene vediamo che rispetto a gennaio 2020, a inizio aprile abbiamo avuto un record dall'inizio della pandemia e anche questo ci fa ben sperare appunto per la crescita economica in Israele. Da un punto di vista più macroeconomico invece, vediamo quest'ultimo cartello, crescita del PIL nel 2021, potrebbe sembrare difficile ma non lo è, vediamo Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, abbiamo le stime di gennaio e le stime di aprile, cosa vuol dire, la stima di gennaio appunto quando il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato le stime del PIL per il 2021 a gennaio e a inizio anno, ad aprile invece sono i pallini gialli sono le ultime stime quindi le stime più aggiornate, per tutti c'è stato un miglioramento ma il miglioramento più netto è stato appunto per i paesi che hanno un maggior numero di vaccinazioni Usa, UK e Israele che superano tutti e tre la media della diciamo della crescita del miglioramento delle stime dei paesi avanzati. Vediamo invece Francia e Germania quindi paesi europei che ben conosciamo, hanno degli hanno avuto degli incrementi delle loro stime più ridotti, quindi dati che fanno ben sperare, speriamo appunto che anche noi quando arriveremo a quei tassi di vaccinazione potremo avere queste stime.