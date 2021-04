Recovery Fund, le stime su crescita del Paese entro il 2026

Dobbiamo partire dalla situazione di oggi, l'Italia deve curare le ferite economiche causate dalla crisi dovuta alla pandemia, con il PIL che nel 2020 è crollato del 8,9%. Ma dobbiamo guardare anche al passato, perché i nostri problemi arrivano da lontano, da molto prima dello scoppio dell' emergenza virus. Infatti l'Italia, se consideriamo gli ultimi vent'anni, è cresciuta del 7,9%, la Germania del 30%, la Francia del 32%, La Spagna è riuscita a superare il 43%. E anche per quanto riguarda la produttività, siamo ben lontani dai livelli raggiunti dagli altri grandi paesi europei, sempre considerando gli ultimi vent'anni e il PIL per ora lavorata e bene, l'Italia ha fatto solo il più 4,2%, la Francia e la Germania entrambe hanno superato il 21%. Ecco perché la prospettiva del Recovery Plan è piuttosto a medio e lungo termine, per cercare di risolvere le debolezze della nostra economia e portare avanti e concludere quelle riforme che da decenni non riusciamo a definire. Ma quale sarà l'impatto del PIL del nostro piano? Allora, il Governo stima che al 2026, ultimo anno del piano, potrà esserci un impatto positivo aggiuntivo del 3,6% ma questo nello scenario migliore, cioè vuol dire se gli investimenti si rivelassero davvero ad alta efficienza produttiva. Altrimenti, siamo nello scenario peggiore, questa extra crescita si dimezzerebbe soltanto al 1,8%. Andando a guardare tutti gli anni, cioè i 6 anni del piano e l'impatto del piano lungo i 6 anni, dal 2021 al 2026, secondo i modelli di simulazione utilizzati e bene, noi potremmo avere tra +12,7 e +14,5 punti percentuali di PIL in più rispetto al 2020. Ma a questo dobbiamo aggiungere l'impatto delle riforme e che potranno dare, complessivamente, un ulteriore 3,3%. Solo quella della pubblica amministrazione vale 2,3%, mezzo punto ciascuno, quella di giustizia e concorrenza.