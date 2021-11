Draghi valuta proposta governatori su super Green pass

Per salvare il Natale dalla recrudescenza del Covid i presidenti di Regione chiedono al governo di ricevere un certificato verde rafforzato, è questa la proposta, recapitata da remoto, dalla conferenza delle regioni all'esecutivo, che valuterà la richiesta con i governatori che vogliono essere consultati prima del varo del decreto, che dovrebbe avvenire giovedì in consiglio dei ministri. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che dopo l'ultimo parere di AIFA sarà possibile fare la terza dose a 5 mesi dal completamento del primo ciclo. La ratio, nella proposta delle regioni, è semplice; in caso di cambiamento di colore del territorio in cui vivono è giusto premiare i cittadini che si sono vaccinati con la doppia dose o che sono guariti dal covid e solo loro potranno esibire un super green pass che gli permetterà di accedere a tutti i luoghi al chiuso come bar, ristoranti e negozi. Per contrappasso i cittadini che hanno rifiutato di immunizzarsi potranno continuare a farsi il tampone ogni 24 ore per andare al lavoro, ma non potranno entrare negli esercizi pubblici, una misura che per i presidenti di Regione è necessaria per salvaguardare dal virus la ripresa economica e il Natale con importante di ricaduta sui consumi, dando certezze alle aziende e ai commercianti. Il Sottosegretario alla salute, Andrea Costa, fa sapere che a giorni verrà presa la decisione sulla terza dose obbligatoria per le categorie per cui è già previsto come i sanitari. L'obbligo vaccinale potrebbe riguardare anche i docenti e le forze dell'ordine, nelle prossime ore Matteo Salvini si consulterà con i governatori della Lega per ribadire la necessità di evitare ulteriori chiusure e per impedire che venga introdotto il Green pass per i bambini sotto i 12 anni. Dall'opposizione Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, ripete che non voterà la proroga dello stato di emergenza.