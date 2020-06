Renzi: sì al mes, necessario al paese

I posti di lavoro persi negli ultimi mesi. Si parla, quindi, di piano choc finalmente, vi stanno a sentire, c'è un margine con il Governo? Penso che ora o mai più, perché o ci mettiamo adesso, subito, a creare i posti di lavoro oppure un pezzo d'Italia sarà portata via dalla crisi. Per questo, le infrastrutture sono da sempre, nella storia dell'economia politica, lo strumento migliore, cioè l'uovo di Colombo, hai i soldi, ti servono le cose che devi fare e quelle cose che può fare, con i soldi che ci sono, creano posti di lavoro. Ragazzi, aspettare è da pazzi. Io, due mesi fa, ho detto di riaprire le scuole e sono stato subissato di fischi e di insulti, penso che se avessimo gestito in modo diverso, per esempio, portando nel mese di maggio scuola i ragazzi della maturità, facendo a tutti il test sierologico e controllando tutti i ragazzi della maturità, forse avremmo potuto gestire in modo diverso. Lo diciamo no che siamo orgogliosi del fatto che la buona scuola abbia permesso maggiormente la grande distanza, ma che la didattica a distanza non è la soluzione, e che ci vuole il contatto, e che bisogna avere delle aule migliori, e che bisogna mettere miliardi di euro nell'edilizia scolastica? L'elezione diretta del Capo del Governo, secondo me, è una possibilità. Poi, non voglio essere io a fare la proposta, sennò mi accusano di personalizzare, scelgano qual è la strada migliore, ma la sintesi è che noi viviamo in un tempo in cui tutto è sondaggio, tutto è opinione, tutto è news, 24 ore su 24, Twitter, Instagram e dall'altro lato hai un sistema, che è la democrazia parlamentare, che viene percepito come arcaico in realtà. È molto bello, ha una sua storia, una sua dignità, una sua tradizione, ma la democrazia parlamentare, spesso non si concilia. La democrazia parlamentare non si concilia con queste nuove forme e nuovi modelli. La democrazia la faremo la prossima volta. Ciao!