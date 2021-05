Roma è la città peggiorata di più in Europa, peggiorata su tutti i fronti, basti dire che non riesce neanche a seppellire i propri morti. In un paese normale una situazione come quella che si è generata sui cimiteri di Roma avrebbe portato alle dimissioni del Sindaco. Qui invece il Sindaco continua a girare e dire che non è successo niente, che è colpa di qualcun altro. Ma l'AMA, che si occupa delle sepulture e già questo è un assurdo, è di proprietà totalmente del Comune.