Speranza: durata Green Pass ridotta a 6 mesi da 1 febbraio

Il primo articolo di questo provvedimento, che voglio ricordare è stato approvato pochi minuti fa dal Consiglio dei Ministri all'unanimità, prevede una riduzione del tempo di vigenza del Green Pass. Come è noto il Green Pass in questo momento ha una vigenza di 9 mesi. Le nuove evidenze emerse ci portano a ridurre questo arco temporale a sei mesi. Nello stesso tempo le nostre autorità sanitarie sono al lavoro, in modo particolare grazie al parere espresso da AIFA, per ridurre anche il tempo che è previsto tra il completamento del ciclo primario di vaccinazione e il richiamo, il booster. Questo tempo oggi è di 5 mesi. L'orientamento delle nostre autorità sanitarie che verrà formalizzato nella giornata di domani prevedrà la riduzione a 4 mesi.