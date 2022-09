Adozioni bloccate in Cina

In Italia, il numero di adozioni internazionali ha subito un brusco calo negli ultimi anni, anche a causa della pandemia: si è passati da 3.106 minori arrivati nel 2012, a 680 nel 2021. Dallo scoppio del Covid, la Cina ha bloccato le adozioni e gli ingressi e resta l'unico Paese al mondo a non aver ancora revocato il divieto. Al momento nel nostro Paese sono 35 le coppie che da quasi tre anni attendono di incontrare i loro figli in Cina. Questa è la storia di alcune di loro

08:18 min・pubblicato il 05 set 2022