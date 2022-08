Fecondazione assistita vietata a madri single: la legge 40

In Italia, alle donne single che vogliono diventare madri, non è permesso accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Per questo motivo, molte di loro scelgono di andare nei Paesi in cui la legge lo consente

05:36 min・pubblicato il 17 ago 2022