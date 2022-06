Stop auto inquinanti dal 2035: siamo pronti?

Il Parlamento europeo ha dato il via libera a una proposta della Commissione per bloccare la produzione di auto a benzina e diesel a partire dal 2035. In Italia a che punto siamo? Qual è lo stato della mobilità elettrica nel nostro Paese? Facciamo il punto con Chiara Martinoli

04:34 min・pubblicato il 17 giu 2022