Women Count, quanti anni per la parità di genere in Italia?

Anche il World Economic Forum segnala che l'Italia è indietro in tema di parità di genere. Una situazione che non è cambiata molto dall'anno precedente. Ma quanti anni ci vorrebbero per arrivare a una parità di genere nel nostro Paese?

01:35 min・pubblicato il 22 lug 2022