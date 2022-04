Sky TG24 presenta Voice

Il nuovo progetto editoriale d’informazione per dare voce alla trasformazione del nostro tempo, pensato per un pubblico mobile first. Un format video innovativo che oltre all’attualità affronta temi legati a diritti, inclusione e sostenibilità. Disponibile su tutte le piattaforme digitali di Sky TG24.

01:19 min・pubblicato il 27 apr 2022